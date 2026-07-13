Жители Калининградской области перевели мошенникам более 16 млн рублей всего за неделю

В Калининградской области только за минувшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 19 человек – они перевели преступникам более 16 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура области.

Больше всех отправила злоумышленникам пенсионерка из Калининграда – более 3,5 млн рублей. Женщину обманули по схеме, связанной с обвинениями в финансировании вооруженных сил иностранного государства.

В числе жертв также оказались: врач из Калининграда и медсестра из Гусева, пенсионерка из Гурьевска, гендиректор строительной компании, а также математик и студентка из Калининграда, другие доверчивые граждане.