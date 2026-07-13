В Балтрайоне из-за коммунальных работ нет воды, жителям ее подвозят в цистернах

Фото: пресс-служба «Водоканала».
В Московском районе Калининграда в понедельник, 13 июля, работают коммунальщики – модернизируют систему задвижек на сетях. Воды не будет до полуночи, сообщает областной «Водоканал».
Список адресов, где могут быть перебои с водоснабжением – здесь.
График подвоза воды:
Водовозка №1
-14:00-17:00 - ул. Понартская, 16
- 19:00-21:00 - ул. Флагманская, 3а
Водовозка №2
-14:00-17:00 - ул. У. Громовой, 115
-19:00-21:00 - ул. Карамзина, 38
Водовозка № 3
-10:00-14:00 - ул. Интернациональная, 56-58
-16:00-21:00 - ул. Л. Шевцовой, 41
Водовозка № 4
-10:00-14:00 - ул. Л. Иванихиной, 12
-16:00-21:00 - ул. Коммунистическая, 53-59
Водовозка № 5
-10:00-14:00 - ул. Машиностроительная, 110-116
-16:00-21:00 - ул. Батальная, 104
Водовозка № 6
-10:00-21:00 - ул. Летняя, 3
Водовозка № 7
-10:00-21:00 - ул. Алеея Смелых, 136-140
Водовозка № 8
-10:00-21:00 - ул. Дзержинского, 147
Водовозка № 9
-14:00-16:00 - ул. Камская 2г
-17:00-18:00 - ул. Толстикова, 15