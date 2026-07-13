В Балтрайоне из-за коммунальных работ нет воды, жителям ее подвозят в цистернах

. Фото: пресс-служба «Водоканала».

В Московском районе Калининграда в понедельник, 13 июля, работают коммунальщики – модернизируют систему задвижек на сетях. Воды не будет до полуночи, сообщает областной «Водоканал».

Список адресов, где могут быть перебои с водоснабжением – здесь.

График подвоза воды:

Водовозка №1

-14:00-17:00 - ул. Понартская, 16

- 19:00-21:00 - ул. Флагманская, 3а

Водовозка №2

-14:00-17:00 - ул. У. Громовой, 115

-19:00-21:00 - ул. Карамзина, 38

Водовозка № 3

-10:00-14:00 - ул. Интернациональная, 56-58

-16:00-21:00 - ул. Л. Шевцовой, 41

Водовозка № 4

-10:00-14:00 - ул. Л. Иванихиной, 12

-16:00-21:00 - ул. Коммунистическая, 53-59

Водовозка № 5

-10:00-14:00 - ул. Машиностроительная, 110-116

-16:00-21:00 - ул. Батальная, 104

Водовозка № 6

-10:00-21:00 - ул. Летняя, 3

Водовозка № 7

-10:00-21:00 - ул. Алеея Смелых, 136-140

Водовозка № 8

-10:00-21:00 - ул. Дзержинского, 147

Водовозка № 9

-14:00-16:00 - ул. Камская 2г

-17:00-18:00 - ул. Толстикова, 15