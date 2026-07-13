Калининградку со сложным переломом руки вылечили без операции. 76-летняя горожанка от хирургического вмешательства категорически отказывалась, несмотря на то, что это был оскольчатый перелом лучевой кости со смещением отломков.

«У меня сердечная недостаточность, поэтому очень переживала, как перенесу хирургическое вмешательство», - говорила женщина.

В итоге решено было не оперировать, рассказали в БСМП.

Женщину вел врач травматолог-ортопед Антон Лушников. Под местной анестезией он выполнил закрытую репозицию перелома, после чего контрольная рентгенография подтвердила удовлетворительное положение отломков. Пациентке наложили гипс, показали упражнения для реабилитации и назначили дальнейшее наблюдение.

Врач контролировал процесс сращения перелома, результат превзошел ожидания. Уже через месяц женщина вернулась к привычным домашним делам.

Функция руки восстановлена.