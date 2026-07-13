В Калининграде двух подростков осудили за участие в деятельности террористической организации

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

В Калининграде двое подростков 16 и 17 лет признаны виновными в участии в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба областного СК.

В 2025 году парни переписывались с незнакомцем, который действовал от имени запрещенной в РФ организации.

За 25 тыс. рублей в криптовалюте подростки согласились поработать на преступника – сфотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, здания военкомата в Гурьевске.

Каждый получил в итоге 5 лет воспитательной колонии.