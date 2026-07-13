В Польшу из Калининграда пытались провезти 37 редких ящериц

. Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

37 живых ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей пытался незаконно вывезти в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2 житель Польши. 64-летний мужчина ехал на своем авто, живой груз обнаружили калининградские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастных ящериц контрабандист засунул в холщовые мешочки – по 2-3 в каждый. Мешки распихал по спортивным сумкам, которые и были обнаружены в салоне машины. Никаких сопроводительных документов на рептилий у мужнины не было.

Сам он заявил, что перевозил ящерок по просьбе и за деньги.

Заведено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.