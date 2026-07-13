Калининградка выиграла две золотые медали первенства Азии по спортивному метанию ножа

Калининградка Анастасия Новицкая, которая выступала в категории 16-17 лет, выиграла две золотые медали первенства Азии по спортивному метанию ножа. Масштабные соревнования прошли в монгольском Дархане, сообщает пресс-служба областного минспорта.

На дистанции 3 метра Настя набрала 545 баллов из 600 возможных, а в метание с 4 м показала ещё более высокий результат 555 баллов.

Сборная России выиграла общекомандный зачет, опередив команды из Монголии и Казахстана.

Участие в соревнованиях приняли 120 спортсменов из 9 стран.