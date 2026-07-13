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НовостиОбщество13 июля 2026 12:05

В Калининградской области травмпункты перешли на круглосуточный режим работы

Днем и ночью помощь пациентам будут оказывать в четырех городах
Александр КАТЕРУША

Работу травматологической службы в Калининградской области усилили, сообщает региональный минздрав. Согласно приказу министерства, организован круглосуточный прием пациентов по профилю «травматология и ортопедия» в Зеленоградске, Пионерском, Черняховске и Советске. Также будет обеспечена возможность проведения рентгенологических исследований в режиме 24/7.

Накануне министр здравоохранения Сергей Дмитриев провел проверку готовности травматологической службы. Особое внимание уделили как раз работе в приморских городах.

Отметим, травмпункт при Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) на ул. Александра Невского, в Калининграде также работает круглосуточно.