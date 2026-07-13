Аквапарк в Янтарном после шторма не подлежит восстановлению – власти

Янтарный оказался в числе наиболее пострадавших муниципалитетов от недавнего шторма. Порывы ветра валили деревья, врали кровлю (пострадал садик и школа) и уничтожили надувной аквапарк. Общий ущерб превысил 25 млн рублей только по предварительной информации. Об этом 13 июля на оперативном совещании в правительстве сказала глава Янтарного округа Ирина Гракова.

- Сильно пострадал аквапарк на пляже. Он в этом году восстановлению уже не подлежит. Порвано 20 заякоренных сетей которыми он держался. В этом году аквапарк посетителей не примет. Убираем до следующего года, будем ремонтировать.

Также глава сказала, что в парке имени Беккера пострадала смотровая площадка. Ремонт уже ведут.