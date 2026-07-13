В правительстве Калининградской области заявили о снижении ажиотажа на АЗС региона

В Калининградской области снижаются очереди на АЗС. А люди, который в ажиотаже затаривались, стали успокаиваться. Об этом 13 июля на оперативном совещании в правительстве области сказал Александр Рольбинов, заместитель председателя правительства региона.

- Принятые меры правительством Калининградской области позволили отчасти сократить очереди на заправочных станциях и результаты мониторинга объема продаж показывают снижение пиковой разборки топлива за последние дни прошлой недели на 15-20%. Это говорит о том, что отчасти ажиотажный спрос, который существовал у нас, он немножко сходит на нет. То есть люди, которые затаривались топливом в канистры, пытались, их по гаражам распихивали, сейчас, видимо, наверное, уже стали успокаиваться, - сказал чиновник.

Губернатор Алексей Беспрозванных после доклада коллеги взял слово.

- Жителей где-то тоже понять можно, - сказал он. – Когда есть недостаток бензина и в первые дни, когда это началось, я видел нули на заправочных станциях… Ну понятно, что люди, так устроен человек, стараются запасаться – а вдруг будет еще хуже... То, что люди запасались – надо просто понять и принять, – сказал глава региона.