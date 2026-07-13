После шторма «Бернадетт» в Калининградской области без света сидели 170 тысяч человек

После недавнего шторма «Бернадетт» в Калининградской области без электроэнергии остались 170 тысяч человек. Об этом 13 июля во время оперативного совещания в правительстве сказал заместитель гендиректора «Россети янтарь» Антон Вторушин. Он отметил, что это максимальная и общая численность абонентов, которые попали в зону отключения.

После шторма в регионе работали 59 мобильных бригад, которые старались оперативно подключить поселки и города к энергии. Дополнительно пришлось даже привлечь 6 бригад подрядных организаций, сотрудников МЧС, лесной охраны.

Общая протяженность линий, на которых зафиксировали повреждения – 1528 км. Все 320 дефектов сети устранены на сегодняшний день. Опоры меняли, деревья и ветви убирали. Сейчас проблем, связанных с прохождением шторма, нет.