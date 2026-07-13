Беспрозванных поручил использовать народные чаты про топливо и очереди в создании сервиса о бензине

Губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение использовать народные чаты про топливо и очереди в создании сервиса о бензине. Об этом он сказал 13 июля на оперативном совещании в правительстве области.

- Ту систему, которую мы сделали сегодня по распределению, нужно использовать вместе с теми чатами, которые появились у нас, которые созданы жителями. Я все их просматривал. Нужно сделать увязку. Из такой ситуации нужно вместе выходить, с жителями. И там [в чатах] были определенные подсказки: «Здесь нет топлива», «Здесь очередь, перемещайтесь сюда», - сказал губернатор.

На совещании представили новую систему, карту, куда добавляют ежедневно информацию о каждой заправке в муниципалитетах, об остатках топлива и планируемом подвозе. Этой картой уже пользуются в правительстве, чтобы мониторить ситуацию в онлайн-режиме.

Также прозвучало название сайта gdebenz.ru, куда сливают все публичные данные об очередях на АЗС.

Сейчас в правительстве думают, как информацию доводить до жителей. Например, через чаты и публичные сервисы.