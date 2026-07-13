В Калининградской области – новый министр регионального контроля и надзора

. Фото: правительство Калининградской области.

Николай Терехов стал новым главой министерства регионального контроля и надзора Калининградской области. Пока – с приставкой и.о. Руководителя министерства в понедельник, 13 июля, представил коллективу губернатор Алексей Беспрозванных.

С сегодняшнего дня Николай Терехов приступил к руководству минконтроля, а для окончательного утверждения в должности ему предстоит пройти необходимые согласования в профильном федеральном ведомстве.

Николай Терехов – военнослужащий с 15-летним стажем, больше 10 лет после он работал на посту главы муниципального образования в Тульской области.

Имеет высшее образование по специальностям «педагогика», «экономика» и «юриспруденция». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.