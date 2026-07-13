Калининградец выиграл первенство России по легкой атлетике

Калининградец Александр Миронов выиграл первенство России по легкой атлетике, он оказался быстрее соперников в беге на 100 и 200 метров. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

В финале в Смоленске наш атлет обошел Андрея Сапожников из Алтайского края и Ивана Афонина из Подмосковья.

В финальном забеге на 200 м у девушек Калининградскую область представляли Василиса Ракова и Юлия Лукьяненкова. Юля попала в финал на 100-метровке, но медали получить не сумела.

Впереди у калининградцев чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.