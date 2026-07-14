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НовостиОбщество14 июля 2026 4:22

В Гурьевском районе задержали парочку, которая распространяла синтетические наркотики

Молодые люди продавали запрещенные вещества через онлайн наркошоп
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Гурьевском районе в поселке Ласкино задержали парочку, которая распространяла синтетические наркотики. Изъято более 2 кг «синтетики», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фигуранты – ранее судимый за грабеж 29 летний мужчина и его 28 летня подруга. В квартире у них силовики обнаружили не только наркотики, но и электронные весы и изоленту, использовавшиеся для фасовки.

Запрещенные вещества предназначались для сбыта через теневой онлайн наркошоп. Заведено уголовное дело.