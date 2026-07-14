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НовостиСпорт14 июля 2026 4:34

Калининградка завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по спортивной борьбе

Соревнования прошли среди спортсменов до 21 года
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Калининградка Екатерина Радышева завоевала медаль на первенстве Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года. Состязания прошли в македонском Скопье, для Екатерины бронза стала второй подряд на европейских первенствах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в поединке за бронзу против венгерской спортсменки Барбары Багер наша землячка проигрывала, но за 23 секунды до конца боя удачно выполнила бросок и взяла победу.

Сборная России на этом турнире заняла первое место в командном зачете.