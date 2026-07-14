Променад в Янтарном засыпало 1.5-метровым слоем песка

Пляжная инфраструктура в Янтарном серьезно пострадала от прошедшего недавно шторма. Удар стихии принял на себя Центральный пляж поселка, его сильно засыпало, а чистить нечем. Об этом 13 июля на оперативном совещании в правительстве сказала глава Янтарного округа Ирина Гракова.

- На сегодняшний день у нас требуется расчистка променада порядка 800 метров. Променад очень сильно занесло, в некоторых местах высота песка достигает 1.5 м, его практически не видно. Требуется специальная техника. Своей техники нету, - сказала глава района и отметила, что на расчистку требует более 1.5 млн рублей.

Также местные чиновники рассказали о том, что аквапарк в Янтарном после шторма не подлежит восстановлению. Повредило шезлонги, домики. Общий ущерб превысил 25 млн рублей.