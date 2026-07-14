Калининградская область поднялась в кредитном рейтинге на новый уровень

Кредитный рейтинг Калининградской области повысился до уровня ruAA- со стабильным прогнозом, что свидетельствует о значительном укреплении финансового положения региона.

Предыдущий кредитный рейтинг был на уровне ruA+. Об этом сообщает агентство «Эксперт РА».

Пресс-служба правительства отмечает, что основанием для повышения рейтинга стал ряд показателей: устойчивый экономический рост, эффективное управление региональными финансами, снижение долговой нагрузки и диверсификация экономики. Учитывали и профицит бюджета в 5,8 млрд рублей, высокую долю налоговых доходов (74,3 %), эффективную расходную политику.

ВРП за последние 3 года составил 11,5 % и достиг 1,1 трлн рублей.

«Уровень ruAA- отражает способность области эффективно исполнять финансовые обязательства, а также открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций на выгодных условиях, доступ к более дешевым заемным средствам, что в свою очередь дает расширение возможностей для реализации социальных и инфраструктурных проектов», – прокомментировали в областном минфине.