Калининград вошел в топ-5 городов для гастротуризма

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Калининград вошел в топ-5 городов для гастрономического туризма. На Балтику туристы хотя бы раз, но возвращались только ради того, чтобы снова поесть. Об этом говорят данные исследования OneTwoTrip.

Наш город оказался на 4 месте в списке, а лидером стала Казань. Также в рейтинг вошли Санкт-Петербург, Владивосток и Махачкала. Также туристы едут поесть в Москву, Мурманск и Владикавказ, Петрозаводск и Сочи.

По данным аналитиков, чтобы попробовать локальную кухню в Калининграде, путешественникам необходимо потратить на отель в среднем 8,7 тыс. рублей за ночь.

Больше половины отдыхающих стараются всегда привозить из поездок местные продукты. Чаще всего это сладости (71%), сыры (56%), специи и соусы (53%), чай или кофе (46%) и мясные деликатесы (45%). Алкоголь везут 40% опрошенных, местные снеки – каждый четвертый.