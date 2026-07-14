. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области начали предоставлять «Подарок новорожденному» на основании электронного сертификата, сообщает пресс-служба минсоца.

Сертификат (10 тысяч рублей) можно направить на покупку товаров (список здесь), средств ухода и продуктов питания для новорожденных. Его принимают «Детский мир», продуктовая розничная компания Х5, скоро присоединятся «Вайлдберриз» и «Озон». Для большинства граждан сертификат оформляется без заявления и привязывается к номеру банковской карты «Мир».

Этот поджарок – для всех женщин при рождении малыша с 2026 по 2028 год. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 75 млн рублей ежегодно.

С начала года в регионе выдано более 3,1 тыс. сертификатов новорожденного, 67 из которых предоставлено уже новом, электронном формате.