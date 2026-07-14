Таксист из Светлогорска, который три года не платил алименты и прятался, рассчитался с долгами, узнав об уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Мужчина должны был отдавать четверть доходов на содержание дочери, но расставаться с деньгами не спешил, за что был привлечен 20 часам обязательных работ. Наказание он не отбыл, а залег на дно, скрывался от приставов.

Отыскать должника, впрочем удалось. Выяснили, что он работает таксистом в Светлогорске. Оплатить накопившуюся за три года алиментную задолженность в 673 тысячи рублей ему пришлось. Тогда уголовное дело было прекращено.