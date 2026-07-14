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НовостиОбщество14 июля 2026 9:14

В Калининграде 15 июля временно отключат теле- и радиовещание

Связано это с проведением профилактических работ
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 15 июля, намечено проведение профилактических работ, требующих отключения передающего оборудования для обеспечения безопасности. Запланированы временные отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра.

Так, с 09:00 до 18:00 временно приостановят вещание пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2, а также радиоканалов: Вести ФМ, Радио Вера, Радио России, Маяк, Орфей, Радио «Комсомольская правда», Бизнес ФМ, Ди ФМ (D FM), ПИ ФМ, Русское Радио, Радио «Гордость», Новое Радио, Studio 21, Радио 7, Ретро FM.

Время проведения работ может измениться.