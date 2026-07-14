В Светлогорске рассказали о спасении детей, тонувших в море

В администрации Светлогорска рассказали о спасении детей, которые тонули в море в минувшую пятницу: отдыхающих уносило отбойным течением, а помогли им местные жители и спасатели.

Инцидент случился на необорудованном пляже в районе лифта. Местный житель Алексей Карлов, который прогуливался с супругой, заметил, как детей уносит в сторону волнорезов. Он скинул одежду и бросился в воду, жена в это время звонила в службу 112.

Вскоре в воду забежали и еще двое неравнодушных мужчин. Втроем ребятню вытащили из воды и усадили на волнорезы, туда же забрались и сами. При этом Алексей остался в воде – сил забраться уже не было.

Мужчину вытащил из воды прибывший на место спасатель Сергей Фадеев. Также всех спасенных доставили на берег. Им оказали медпомощь.

Сейчас здоровью подростков и мужчин, кинувшихся на помощь, ничего не угрожает.