Названы новые сроки остановки теплостанции «Северная» в Калининграде

Сроки остановки крупнейшей городской теплостанции «Северная» в Калининграде перенесены. Отключение горячей воды, запланированное на период с 5 по 13 августа, переносится на период с 12 по 25 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Такое решение принято в связи с проведением большого количества работ по замене изношенных участков трубопровода в городе», - прокомментировали в мэрии.

Часть потребителей при наличии технической возможности будет переключена на другие тепловые источники.

Список адресов, которые попадают в зону отключения – здесь.