В Зеленоградске фотографы-живодеры получили административные протоколы

Фото: Администрация Зеленоградска.
В Зеленоградске сотрудники местной администрации и полицейские провели рейд по поиску незаконных предпринимателей. Внимание, в частности, привлекли фотографы-живодеры, которые навязывают отдыхающим фотографирование с нечастными голубями.
Как сообщает администрация муниципалитета, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые были направлены в мировой суд Зеленоградского района для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
Рейды продолжатся.