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НовостиОбщество14 июля 2026 10:25

В Зеленоградске фотографы-живодеры получили административные протоколы

Материалы направлены в суд
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска.

В Зеленоградске сотрудники местной администрации и полицейские провели рейд по поиску незаконных предпринимателей. Внимание, в частности, привлекли фотографы-живодеры, которые навязывают отдыхающим фотографирование с нечастными голубями.

Как сообщает администрация муниципалитета, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые были направлены в мировой суд Зеленоградского района для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Рейды продолжатся.