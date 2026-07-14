В Зеленоградске фотографы-живодеры получили административные протоколы

. Фото: Администрация Зеленоградска.

В Зеленоградске сотрудники местной администрации и полицейские провели рейд по поиску незаконных предпринимателей. Внимание, в частности, привлекли фотографы-живодеры, которые навязывают отдыхающим фотографирование с нечастными голубями.

Как сообщает администрация муниципалитета, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые были направлены в мировой суд Зеленоградского района для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Рейды продолжатся.