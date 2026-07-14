Калининградскую «Балтику» покинул топовый игрок

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

Калининградскую «Балтику» покинул полузащитник Юрий Ковалев. О прекращении трудового договора по соглашению сторон сообщает пресс-служба балтийцев. Интересно, что накануне ФК сообщал, что продлил контракт с игроком до 10 июня 2027 года.

Юрий играл за Калининград с зимы 2024-го, отличился тремя голами и восемью ассистами. Только в прошедшем сезоне он отыграл 24 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Сам игрок заявил, что уход из клуба – его личное решение.

«Это исключительно мое решение, которое далось очень непросто», - сказал он.

Два с половиной года в «Балтике» он называл потрясающим временем.

Клубу он пожелал побед и поблагодарил болельщиков.