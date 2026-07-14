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НовостиОбщество14 июля 2026 11:05

В Калининградской области усилят контроль оплаты проезда в пригородных поездах

Сервис улучшают по федеральному проекту
Александр КАТЕРУША

В рамках федерального проекта «Производительность труда» в Калининградской пригородной пассажирской компании улучшат сервис. В планах сократить очереди за билетами, сделать навигацию на вокзалах более понятной развивать цифровые услуги и улучшить контроль оплаты проезда в поездах. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба областного правительства.

Работа пройдет в два этапа. Сначала сотрудники изучат основы бережливого менеджмента и методы повышения производительности, затем вместе с экспертами Регионального центра компетенций, будут применять знания на практике.

Федеральный проект «Производительность труда» уже объединил 98 предприятий Калининградской области. Из них 70 компаний смогли бесплатно улучшить свои экономические показатели, качество продукции и сервиса.