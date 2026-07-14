В Светлогорске полицейские изъяли голубей у фотографа-живодера

В Светлогорске полицейские изъяли голубей у 31-летней женщины, которая навязывала фотографирование с голубями в центре курорта. Об изъятии несчастных птиц сообщает пресс-служба областного УМВД. Голубей передали специалистам региональной общественной организации защиты животных «Биосфера Балтики».

Женщину с птицами заметили во время рейда. Работала она, не имея официального статуса самозанятой или другой формы государственной регистрации дела. Ее ждет штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о рейдах и штрафах для фотографов-живодеров в Зеленоградске.