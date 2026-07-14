В ГИБДД рассказали о тройном ДТП с пострадавшими на трассе Калининград – Балтийск

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

На территории Зеленоградского района на трассе Калининград – Балтийск случилось тройное ДТП с пострадавшими. О произошедшем 13 июля в 22:00 сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

50-летний водитель за рулем «Фольксвагена» выехал на полосу дороги для встречного движения, где столкнулся с БМВ и еще одним «Фольксвагеном».

В результате произошедшего сам водитель первого «немца» пострадал – его госпитализировали. Травмы также получила женщина, которая управляла вторым «Фольксвагеном».