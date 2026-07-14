В Калининградской области посадили 3.6 тыс. деревьев

В Калининградской области в 11 муниципалитетах с апреля по июнь в рамках акции «Сад памяти» посадили около 3.6 тыс. деревьев. Об этом 14 июля сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Посадки прошли у мемориалов и братских захоронений, на территориях лесничеств, в парках, скверах и школьных дворах. Участие в акции принимали представители власти, работники лесного хозяйства, общественники, педагоги и школьники.

Глава минприроды Оксана Астахова сказала, что каждое высаженное дерево – живой свидетель нашей благодарности героям, которые подарили нам будущее.

Весенне-летний этап акции завершен, осень посадки в муниципалитетах продолжат.