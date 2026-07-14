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НовостиПроисшествия14 июля 2026 13:31

В Краснознаменском районе купался ночью и утонул 17-летний подросток

Парень отдыхал с семьей на берегу озера вблизи пос. Лагерное
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Трагедия случилась в ночь на 14 июля. Во время отдыха с семьей на берегу озера вблизи пос. Лагерное Краснознаменского района 17-летний подросток купался в и утонул. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Тело несчастного обнаружено спасателями и извлечено из воды. Работниками прокуратуры устанавливаются все обстоятельства гибели парня.

Следователи регионального управления Следственного комитета также выясняют обстоятельства гибели подростка.