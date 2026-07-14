В Гвардейске установили 12 бронзовых фигурок «Времяшек»

Фото: Администрация Гвардейского муниципального округа.

В Гвардейске появились свои герои – «Времяшки». Это 12 бронзовых мини-фигурок, которые установлены в разных частях города. Каждая – будильник с характером и своими отличительными чертами. О новой достопримечательности сообщает местная администрация.

«Теперь у нас есть новый повод для квеста: попробуйте найти их всех!», - говорится в сообщении.

Отмечается тут же, что все фигурки установлены под видеокамерами и за их сохранностью следят.

Почему в Гвардейске выбор пал именно на будильники – не уточняется.