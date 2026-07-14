Жительница Калининграда со сложным онкодиагнозом стала мамой

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде 32-летняя женщина со сложным онкодиагнозом стала мамой. Помогли ей специалисты онкологического и перинатального центров. Пациентке удалось сохранить беременность, на свет появился мальчик весом 2 620 граммов и ростом 46 сантиметров, а маме провели операцию, сообщает пресс-служба областного правительства.

Женщина была беременна третьим ребенком, когда врачи выявили дисплазию шейки матки – опасную патологию. Под наблюдением специалистов она благополучно доносила и родила ребенка.

Спустя 4месяца медики удалили пораженный участок ткани шейки матки и отправили его на гистологию. Исследование показало подтвердило рак шейки матки. При этом, помимо диагноза, врачи также констатировали, что пациентка беременна вновь. Женщина приняла решение сохранить ребенка, несмотря на то что по медицинским показаниям ей требовалось радикальное хирургическое лечение.

При этом опухолевый процесс не демонстрировал признаков агрессивного роста, что и позволило отказаться от химиотерапии.

На 37 неделе решено было провести кесарево сечение с одномоментной онкологической операцией.

В ночь перед операцией у пациентки появились боли в животе, обнаружились признаки гипоксии плода. Оперировали экстренно, уже во время операции выявили обвитие пуповиной малыша. Ребенка передали специалистам перинатального центра, а маму тут же начали оперировать онкологи: органы, пораженные болезнью, удалили, потребовалось и переливание крови.

Сегодня мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.