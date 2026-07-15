Беспрозванных посетил 689 й гвардейский истребительный авиационный полк

. Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил 689 й гвардейский истребительный авиационный Сандомирский ордена Александра Невского полк имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина. Как сообщает пресс-служба областного правительства, с главой региона был советник по вопросам безопасности и работе с участниками СВО Андрей Козлов и министр региональной безопасности Дмитрий Коннов.

Полк модернизирован в 2025-м, перевооружен современными типами самолетов Су 35 и Су 30. Сегодня формирование входит в число передовых подразделений ВВС РФ, несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей на западном направлении, готовил летчиков. Отмечается, что в настоящее время личный состав выполняет задачи в зоне СВО.

Гостям представили новые образцы вооружения и военной техники, снаряжение, показали тренажеры и комнату боевой славы.

Глава региона пообщался с военнослужащими, вручил им медали к 80-летию Калининградской области.