В Отрадном показали скульптуру Германа Брахерта, которая пропала более 100 лет назад

. Фото: предоставлено музеем Брахерта.

14 июля в Доме-музее Германа Брахерта в день его 33-летия открылась выставка одного шедевра – скульптуры «Танец» Германа Брахерта. Долгое время эта работа считалась утраченной, но вернулась к зрителям благодаря коллекционеру Сергею Попову из Калининграда. Сегодня работу, которая пропала более 100 лет назад, может увидеть каждый. Выставка проработает ровно месяц.

О скульптуре «Танец» мы подробно рассказывали здесь.

Также в день рождения музея состоялась лекция-экскурсия «Музей и люди» о доме семьи Брахертов и его обитателях, показ документального фильма о создателях Дома-музея и концерт.