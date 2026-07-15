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НовостиОбщество15 июля 2026 6:50

В Отрадном показали скульптуру Германа Брахерта, которая пропала более 100 лет назад

Выставка одного произведения открылась 14 июля
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено музеем Брахерта.

14 июля в Доме-музее Германа Брахерта в день его 33-летия открылась выставка одного шедевра – скульптуры «Танец» Германа Брахерта. Долгое время эта работа считалась утраченной, но вернулась к зрителям благодаря коллекционеру Сергею Попову из Калининграда. Сегодня работу, которая пропала более 100 лет назад, может увидеть каждый. Выставка проработает ровно месяц.

О скульптуре «Танец» мы подробно рассказывали здесь.

Также в день рождения музея состоялась лекция-экскурсия «Музей и люди» о доме семьи Брахертов и его обитателях, показ документального фильма о создателях Дома-музея и концерт.