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НовостиОбщество15 июля 2026 7:19

В Калининграде создали огромный кубок из редкого вида балтийского янтаря

Трофей весит больше 32 кг
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

«Кубок Победителей» – самый большой кубок в истории российского янтарного производства – изготовили специалисты Калининградского янтарного комбината к 80-летию Калининградской области. Высота кубка 124 см, а вес 32,9 кг. Выполнен он из редкого (в природе его не более 2%) вида балтийского янтаря – пейзажного, с причудливыми разводами. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Нынешний кубок значительно превосходит самый внушительный из выпущенных ранее. Янтарная ваза «Изобилие» была изготовлена комбинатом в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Ее высота 105 см, а вес – 10 кг.

Над кубком четыре месяца одновременно работали десять мастеров. Чашу изготовили в технике мозаики из 2000 янтарных фрагментов. Украсили изделие камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы.

Кубок дополнит коллекцию музея комбината.