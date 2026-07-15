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НовостиОбщество15 июля 2026 7:33

Калининградская фирма выплатила 2,1 млн рублей долга только после ареста счетов

Также арестован был грузовик компании
Александр КАТЕРУША

Калининградская фирма погасила крупную задолженность только после ареста счетов и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что две компании заключили агентский договор на перевозку и экспедирование грузов. Заказчик выполнил обязательства и перечислил агенту требуемую сумму, а тот не оплатил задолженность по договору. Принципал обратился в суд, который и постановил взыскать с агента 2,1 млн рублей.

Счета организации-должника и тягач МАН попали под арест. После этого компания нашла деньги и погасила долг.