Калининградская фирма выплатила 2,1 млн рублей долга только после ареста счетов

Калининградская фирма погасила крупную задолженность только после ареста счетов и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что две компании заключили агентский договор на перевозку и экспедирование грузов. Заказчик выполнил обязательства и перечислил агенту требуемую сумму, а тот не оплатил задолженность по договору. Принципал обратился в суд, который и постановил взыскать с агента 2,1 млн рублей.

Счета организации-должника и тягач МАН попали под арест. После этого компания нашла деньги и погасила долг.