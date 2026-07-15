Молодежи в Калининградской области предложили гранты до 1,5 млн рублей

Федеральное агентство по делам молодежи продолжает прием заявок на всероссийский конкурс «Росмолодежь. Гранты». Молодым авторам из предлагают гранты до 1,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, жюри рассмотрит социально значимые проекты от участников 14-35 лет.

Конкурс охватывает 18 направлений – от организации занятости молодежи и развития малых территорий до экологического просвещения, популяризации спорта, сохранения исторической памяти.

В 2025 году победителями стали более 3 тыс. молодых людей, 89 вузов и 70 некоммерческих организаций, в 2026 году – 819 человек, 43 НКО и 57 вузов.

Узнать о конкурсе можно на сайте Росмолодежи.