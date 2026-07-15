. Фото: Калининградская епархия.

Калининградский парусник «Крузенштерн» готовится к рейсу, на борту провели молебен. Совершил его 14 июля клирик храма святого Андрея Первозванного священник Василий Решетов. Об этом сообщает Калининградская епархия.

Отмечается, что к курсантам с напутственным словом обратились капитаны «Седова» и «Крузенштерна». По случаю празднования 100-летия барка «Крузенштерн» ректор КГТУ Альберт Мнацаканян наградил личный состав судна памятными медалями.

Парусник «Крузенштерн» находится в Калининградском морском рыбном порту и готовится к выходу в море. В первом рейсе навигации 2026 года на судне пройдут практику около 140 курсантов: 25 из Керченского государственного морского технологического университета, 40 из БГАРФ, 60 из КМРК и 16 из СПбМРК, среди них – 13 девушек.