Порядка 500 тысяч услуг оказало калининградцам региональное Отделение СФР с начала года

Причем большая часть из них — 93%, в электронной форме. На различные меры соцподдержки направлено свыше 55 млрд рублей. Среди клиентов Отделения семьи с детьми, граждане с инвалидностью, участники СВО, ветераны боевых действий, пенсионеры и все те, кому необходима поддержка и забота государства.

Самая многочисленная категория – пенсионеры, их более 280 тыс. человек. С января этого года Соцфонду органами соцзащиты переданы полномочия по установлению региональной соцдоплаты до прожиточного минимума пенсионера (в области он равен 16 776 рублям). Её получают 48 тыс. калининградцев.

Благодаря отлаженному межведомственному взаимодействию многие пособия и выплаты назначаются жителям региона проактивно.

Так программа материнского капитала стала полностью цифровой. В этом году сертификаты оформлены для 1,8 тыс. семей региона.

Беззаявительно установлено единовременное пособие при рождении ребенка в размере 28 450 рублей в отношении более 2,7 тыс. появившихся на свет малышей.

В июне 2026 запущена новая ежегодная семейная выплата для родителей двух и более детей (возврат уплаченного НДФЛ по ставке 6%). На сегодняшний день услуга оказана более 7 тыс. калининградцев на сумму свыше 195 млн рублей.

Проводится огромная работа по поддержке и защите особых категорий граждан.

Объем соцвыплат медработникам превысил 516 млн рублей. Ежемесячное перечисление средств производится порядка 4,8 тыс. сотрудников 30 медицинских организаций региона.

Обеспечено приоритетное и проактивное назначение ЕДВ, предоставление технических средств реабилитации (ТСР) участникам СВО.

Участники СВО направляются на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в Центры реабилитации Социального фонда России (только за последнее время расходы на эти цели составили более 17 млн рублей).

Выдано более 8 тыс. электронных сертификатов на ТСР федеральным льготникам на общую сумму свыше 450 млн рублей. Подать заявление на сертификат можно не выходя из дома через портал госуслуг. Оформление сертификата занимает не более 5 рабочих дней.

В регионе функционирует 21 клиентская служба, где можно получить весь перечень услуг Соцфонда: подать заявление на расчет пенсии, оформить пособия, узнать о доступных мерах поддержки и другое.

Проконсультироваться возможно в любое время и по бесплатному номеру единого контакт-центра: 8 800 100 00 01, а также в официальных группах Отделения СФР по Калининградской области в соцсетях: МАКС, Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.