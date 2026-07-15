Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:25

В Калининграде утонул студент из Камеруна

Молодой человек отдыхал на карьере «Мечта»
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

В Калининграде в микрорайоне Прибрежный в карьере «Мечта» утонул студент из Камеруна. О трагедии, которая произошла 14 июля, сообщает пресс-служба областного СК.

Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 23-летний студент одного из калининградских вузов, был в состоянии алкогольного опьянения: нырнул с сапа, не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело извлекли на сушу спасатели.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.