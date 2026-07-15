Балтийский Шторм под Калининградом: «Ростелеком» обеспечил трансляцию матча чемпионата Высшей лиги по регби

«Ростелеком» обеспечил трансляцию матча чемпионата Высшей лиги по регби между командами «Балтийский Шторм» (Калининград) и сборной Санкт-Петербурга. Игра состоялась на стадионе «Судоремонтник» в городе Светлом Калининградской области.

Одним из важных условий проведения игры была организация телетрансляции. Стадион, на котором проходил матч, не подключен к интернету. Специалисты «Ростелекома» нашли временное техническое решение для организации канала связи, протянули несколько сотен метров кабеля, обеспечив бесперебойную трансляцию игры для зрителей.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания всегда с удовольствием оказывает техническую поддержку на крупных спортивных мероприятиях как национального, так и международного масштаба. Нам важно вносить свой вклад в развитие спорта и предоставлять возможности для популяризации регби в регионе. И в этот раз наши давние друзья обратились именно к нам, что подтверждает репутацию "Ростелекома" как надежного телекоммуникационного партнера. Подключение интернета к стадиону потребовало от специалистов нестандартного подхода. Кроме того, работы велись в сложных штормовых погодных условиях».

Официальная встреча команд из Высшей лиги чемпионата России по классическому регби состоялась в регионе впервые в истории калининградского спорта в День города Светлого и День рыбака. Матч посвятили погибшему в мае заместителю главы районной администрации по социальным вопросам, спорту, молодежной политике и культуре Ивану Косенко.

Символический стартовый удар по мячу в честь исторической игры нанес бронзовый призер летних Олимпийских игр в Атланте 1996 года заслуженный мастер спорта России по академической гребле и один из наиболее выдающихся воспитанников спорта Светлого Дмитрий Розинкевич.

Вячеслав Кобзев, главный тренер регби клуба «Балтийский Шторм»:

«Каждая игра нашей команды вызывает особый интерес у зрителя. И у тех, кто нас поддерживает, но не может оказаться на стадионе, и у тех, кто ждет от "Балтийского Шторма" красивых комбинаций или даже провала. Поэтому в условиях реновации поля нашего основного стадиона имени Юрия Шуляковского в Калининграде организация трансляции из Светлого была крайне важна. Огромное спасибо связистам, обеспечившим техническую возможность. Трансляции важны и для тренерского штаба: потом мы пересматриваем свои матчи максимально пристально, разбираем все "по винтику", чтобы дарить нашим болельщикам впредь максимум эмоций от красивого и результативного регби».

Андрей Бурдейный, директор регби клуба «Балтийский Шторм»:

«"Ростелеком" уже долгие годы поддерживает регби в Калининградской области, огромное внимание уделяя детскому турниру "Балтийский Шторм". Отмечу, что именно с него начинали свой путь почти все спортсмены нашего клуба. Уверен, что организация трансляции матча Высшей лиги по регби не только позволила зрителям насладиться игрой, но и способствовала продвижению этого вида спорта среди жителей Калининградской области».

Калининградский клуб «Балтийский Шторм» уверено обыграл сборную Санкт-Петербурга со счетом 64:12, одержав третью подряд победу во втором по значимости дивизионе отечественного регби и закрепился на промежуточной первой строчке турнирной таблицы.

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