К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области прогреется до +20°С – синоптики

К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области, с учетом тепла в ближайшие дни, прогреется до +18°С…+20°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сейчас температура воды в Балтике около +17°С.

Уже в четверг днем в Калининграде ожидается до +24...+26°С, в континентальной части региона до +25...+28°С, у побережья до +21...+24°С.

В пятницу до +25...+28°С (местами и до +29°С), у побережья до +23...+26°С.

Увы, затем нас снова ждет волна похолодания.