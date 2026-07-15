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НовостиОбщество15 июля 2026 11:01

К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области прогреется до +20°С – синоптики

В ближайшие дни ожидается приятное потепление
Александр КАТЕРУША

К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области, с учетом тепла в ближайшие дни, прогреется до +18°С…+20°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сейчас температура воды в Балтике около +17°С.

Уже в четверг днем в Калининграде ожидается до +24...+26°С, в континентальной части региона до +25...+28°С, у побережья до +21...+24°С.

В пятницу до +25...+28°С (местами и до +29°С), у побережья до +23...+26°С.

Увы, затем нас снова ждет волна похолодания.