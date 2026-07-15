В Госпитале для ветеранов в Калининграде начался капремонт

. Фото: правительство Калининградской области.

В 2024 году в Госпитале для ветеранов войн в Калининграле проводили капитальный ремонт фасада одного из домов, установлены новые лифты в корпусах, приобретено реабилитационное оборудование. Сейчас в рамках национального проекта «Семья» проходит капитальный ремонт другого дома на улице Комсомольской, 91а. Там меняют систему пожарной безопасности, видеонаблюдения, укрепляют несущие конструкции, обновляются внутренние помещения.

По данным областного минсоца, из региональной казны на это выделено более 33 млн рублей.

В трех жилых домах Госпиталя для ветеранов сейчас проживают и получают соцуслуги 208 человек из всех муниципалитетов. Из них 18 человек – ветераны Великой Отечественной войны, 6– участники СВО.