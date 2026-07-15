Родители девочки, которую в школе Зеленоградска ударил одноклассник, надеются отсудить 300 тыс. рублей. Ответчиками в суде выступят родители мальчика и сама школа – а случилось все в гимназии «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент случился 7 апреля около 09:20 на перемене. Мальчик из 5 класса беспричинно ударил по голове 11-летнюю одноклассницу. Итог – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

После случившегося комиссией по делам несовершеннолетних школьник был поставлен на учет.