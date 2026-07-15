В Калининграде расчищают стрелковый ход у башни «Дона»

. Фото: Калининградский Музей янтаря.

В Калининграде возле Музея янтаря начали, использую тяжелую технику, расчищать стрелковый ход вдоль оборонительной стены, примыкающей к башне «Дона». Ведутся работы по выемке грунта возле стены, которая идет от башни к Росгартенским воротам. Землю вывозят ночью и рано утром. Об этом сообщает пресс-служба музея, здание которого является объектом культурного наследия федерального значения.

«Эти кубометры земли, которые ссыпали в послевоенный период, мешали оттоку воды. Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, которая разрушала внешнюю часть стены кордегардии и порохового склада. А ведь на дне стрелкового хода изначально были дождевые лотки, которые отводили воду в Литовский ручей», - говорится в сообщении.

Как рассказали в музее, задача – вернуть исторический облик башне «Дона» и укреплениям.

Когда завершатся работы, начнется восстановление разрушенных частей стены.

Работы завершат до 15 сентября.