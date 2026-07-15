В Калининградской области стартовал новый сезон сбора макулатуры в рамках всероссийской акции «БумБатл». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в акции участвовать могут все желающие: как семьи, так и коллективы.

Оператором по вывозу макулатуры является «ЕСОО», сопровождение образовательных организаций осуществляют Калининградский центр экологии, краеведения и туризма и региональное отделение Всероссийского движения «Экосистема».

Из школ и садиков «ЕСОО» вывозит бумагу по заявкам по номеру 8 (906) 218-43-18.

На территории Советского, Неманского, Славского и Краснознаменского районов вывоз макулатуры осуществляет местный предприниматель: 8 (911) 859-61-22.

Остальным можно сдавать макулатуру через контейнеры для раздельного сбора картона «ЕСОО» с обязательной регистрацией результата на официальном сайте акции. Список площадок здесь.

В прошлом сезоне в Калининградской области собрали 87 тонн макулатуры.