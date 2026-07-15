Аистенку из гнезда, упавшего в Кумачево во время шторма «Бернадетт», требуется операция

. Фото: «Биосфера Балтики»..

Аистенку из гнезда, упавшего в Кумачево во время недавнего шторма «Бернадетт», требуется серьезная операция. Назначена она на 17 июля и оценивается в 30 тысяч рублей, не считая дальнейшей реабилитации и наблюдения. Об этом сообщает «Биосфера Балтики», которая ведет малыша и просит помощи.

«Будут собирать лапку. Прогноз осторожный, но благоприятный. Если все пойдет хорошо, то в очень далекой перспективе этот ребенок аиста сможет вернуться в свою среду обитания», - говорится в сообщении.

Со вторым аистенком ситуация не такая радостная. Перелом сложный, полностью восстановить ногу не удастся. Хорошо, если ее получится сохранить вообще. В итоге малыш, что называется, невыпускной, жить будет в центре «Биосферы».

Напомним, всего в «Биосфера Балтики» тогда привезли четырех птенцов. Двое были в стабильном состоянии, двое – с поломанными ножками.