93-летнюю пенсионерку, пропавшую три дня назад в Калининграде, нашли в промзоне

93-летнюю женщину, пропавшую три дня назад в Калининграде на улице Орудийной, нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Розыск осложнялся тем, что у пенсионерки не было телефона с собой.

Полицейские отработали вероятные маршруты передвижения женщины, отсмотрели записи камер. Как оказалось – не зря. Одна из камер в промышленной зоне в районе улицы Пригородной зафиксировала перемещение пенсионерки.

Оперативники обследовали местность и обнаружили пенсионерку в лесном массиве неподалеку от складов. Женщина лежала на земле и не могла самостоятельно передвигаться.

Пенсионерке помогают медики.