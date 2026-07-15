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НовостиПроисшествия15 июля 2026 14:59

В Калининграде задержали воришек, когда они снимали колеса с «Мерседеса»

Злоумышленников заметил местный житель и вызвал полицию
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержали двоих парней, когда они снимали колеса с «Мерседеса» во дворе дома. Это заметил местный житель, он спустился вниз, скрутил злоумышленников и вызвал полицию, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Подозреваемыми оказались 21-летний местный житель и его 17-летний друг. Выяснилось, что один из них – владелец аналогичного «Мерседеса» и он решил так заполучить новые колеса для своей машины.

Заведено уголовное дело.