В Калининграде задержали воришек, когда они снимали колеса с «Мерседеса»

В Калининграде задержали двоих парней, когда они снимали колеса с «Мерседеса» во дворе дома. Это заметил местный житель, он спустился вниз, скрутил злоумышленников и вызвал полицию, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Подозреваемыми оказались 21-летний местный житель и его 17-летний друг. Выяснилось, что один из них – владелец аналогичного «Мерседеса» и он решил так заполучить новые колеса для своей машины.

Заведено уголовное дело.