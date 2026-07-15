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НовостиОбщество15 июля 2026 15:25

Напряжение пропало и трамваи в Калининграде вечером 15 июля встали

Вагоны не могут проехать по острову
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на улице Октябрьской вечером 15 июля пропало напряжение – встали трамваи, движение троечек и пятерочек оказалось заблокировано в двух направлениях. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Трамваи маршрута №3 временно пустили по кругу: начальная станция «Центральный парк» – ул. Черняховского – ул. 9 Апреля – ул. Шевченко – Ленинский проспект – Центральный парк.

Трамваи маршрута №5 временно следуют по кругу: начальная станция «ул. Бассейная» – ул. Черняховского – ул. 9 Апреля – ул. Шевченко – Ленинский проспект – конечная станция «ул. Бассейная».